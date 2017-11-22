Доллар слабо дешевеет 22 ноября накануне публикации протокола заседания ФРС США

Доллар незначительно дешевеет к мировым валютам в среду утром, инвесторы проявляют осторожность накануне публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также праздников в Соединенных Штатах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.34 EET курс евро к доллару увеличивался до 1,1743 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1738 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 112,21 иены за доллар со 112,44 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 93,91 пункта.

Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают публикацию протокола последнего заседания ФРС США, которое состоялось 31 октября - 1 ноября. Рынок надеется получить в документе подсказки, указывающие на повышение ключевой ставки по итогам следующего, декабрьского заседания.

По результатам ноябрьской встречи регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. По данным CME Group на 22 ноября, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам заседания в декабре в 91,5%.

В четверг, 23 ноября, рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения в стране. В связи с этим трейдеры также проявляют осторожность, что способствует снижению курса американской валюты.

По мнению старшего валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki), которое приводит агентство Рейтер, склонность инвесторов к риску, которая могла бы способствовать удорожанию доллара у иене, компенсируется близостью праздников.