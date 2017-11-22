Эпидемия форков Биткоина: подарок или мошенничество?

Создание форков Биткоина с копированием всех существующих балансов, содержащих "подарочные" монеты для все владельцев биткоинов, несомненно - тренд последних месяцев. В самом деле, зачем вкладывать время и деньги в разработку или маркетинг, если так просто привлечь великое множество людей, которые не откажутся получить кое-что задаром?

Сначала достаточно успешный Bitcoin Cash, затем сомнительный Bitcoin Gold и Bitcoin Silver, за несколько дней скатившийся практически до нуля. Теперь за ними следует еще одна копия Биткоина - Super Bitcoin (SBTC). Сеть SBTC планирует появиться на блоке 498888 (примерно в середине декабря), а владельцы оригинального биткоина получат столько же SBTC, сколько имеют BTC «абсолютно бесплатно» - нужно только завести кошелек. Согласно официальному сайту, SBTC масштабирует размер блока до 8 мегабайт, и будет использовать умные контракты и Lightning network (которая еще не запущена ни в одной действующей криптовалюте - прим. ред.).

Стоящий за проектом человек - Ли Сяолай (Li Xiaolai), китайский биткоиновый магнат. Ли - неоднозначный персонаж в китайском сообществе, который в этом году инициировал такие ICO-проекты, как EOS, ICO.info и PressOne. Проект PressOne получил 550 миллионов долларов в течение трех дней без выпуска White paper и был назван типичным «мошенничеством» основными китайскими СМИ.

Когда в сентябре этого года Китай запретил ICO, Ли опубликовал письмо с извинениями, что он переоценил свои способности и сожалел о том, что он каким-то образом вводил в заблуждение новичков в криптовалютном пространстве. После этого Ли до сих пор был «забыт» сообществом. Предварительный майнинг Super Bitcoin опять привлек к нему внимание. В общем проект насчитывает 21 210 000 SBTC из которых 210 000 будут добыты в рамках предварительного майнинга.

Как и Bitcoin Gold, команда SBTC объясняет, что премайнинговые монеты будут использованы для раннего развития, а также для «строительства экосистемы».

«Я поддерживаю борьбу между монетами форков, но я не поддерживаю предварительный майнинг 210 000 монет, который считаю неэтичным и нечестным», - сказал владелец BTC.TOP Цзян Чжоэр (Jiang Zhuoer). Цзян также добавил, что бессмысленно иметь еще одну сеть с большим размером блока, и он не видит SBTC в качестве угрозы для Bitcoin Cash.

«Интересно, напишет ли Ли white paper на этот раз», - шутит Цзян.

Хардфорк и его друзья

Цзян отмечает, что помимо SBTC на горизонте появились еще два китайский хардфорка - Bitcoin Century и Bitcoin Diamond. Он считает, что в реальности это - ICO под маской хардфорка или «первичное размещение форка», как он это называет.

«Первичное размещение форка» стало инновационным способом сбора средств. Однако предварительный майнинг больше напоминает мошенничество, чем попытку воскресить биткоин», - говорит Цзян.

Не только Биткоин

Однако не только в Биткоине начинают активно плодиться форки. Создаются даже «форки форков». 13 ноября был успешно проведен хардфорк блокчейна Bitcoin Cash. Однако, несмотря на отсутствие противоречий в сообществе и среди майнеров, появилась копия сети. Неизвестная ранее группа начала добычу блоков, дав новой монете название Bitcoin Clashic.

Первым эту сеть, работающую параллельно BCH, заметил генеральный директор Bitmain Цзихань У. Основатель майнинговой компании объясняет, что неизвестный майнинговый пул выделил хэшрейт для поддержания исходной цепочки. После заявления Ву группа вышла из тени, обнародовав свой сайт и Твиттер.

«Все держатели биткоина на блоке 478558 также являются владельцами Bitcoin Clashic. Мы будем рады всем, кто захочет присоединиться к сообществу Bitcoin Clashic и созданию устойчивой валюты, доступной всему миру», - говорится на сайте группы.

На данный момент обозреватель блокчейна для Clashic отсутствует, но есть его собственный майнинговый пул. В настоящее время создается обозреватель, который называется Satoshistruevision.com, но на сайте пока нет никаких данных. Твиттер сети также предлагает страницу статистики сети. Твиттер Clashic очень активен - первая запись в нем появилась 11 ноября, в ней сразу же объяснились намерения команды:

«Мы - закрытая группа влиятельных майнеров, которые будут использовать существующую цепочку для обеспечения того, чтобы корректировка сложности происходила так, как планировалось. Мы считаем, что Сатоши был бы не против высокой вариативности сложности в качестве элемента своего истинного видения».

Что касается бирж и кошельков, поддерживающих монету, то их нет, но на страницах сайта Clashic пользователи могут скачать клиент полного узла, используя версию Bitcoin ABC 0.15.1.

Никто не знает, кто владеет сайтом Clashic, поскольку данные Whois закрыты. На форумах и в социальных сетях сторонники Bitcoin Cash говорят, что владелец сайта - просто тролль и многие считают проект шуткой. Вероятно, он так и не будет добавлен на биржи и через некоторое время исчезнет.

Такая же судьба ожидает большую часть клонов Биткоина, которые не смогут предложить сообществу ничего ценного, кроме краткосрочных спекуляций. На раннем этапе индустрия криптовалют уже переживала подобные «флэшмобы» - например, бум псевдонациональных криптовалют в 2013-м и многочисленных альткойнов, названных именами знаменитостей, в 2013-2014. Практически все они уже забыты.