Минфин привлек $87,6 млн по прежней ставке 5,4% годовых

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению двухлетних валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник привлекло $87,59 млн под 5,4% годовых, говорится в сообщении ведомства на его сайте.

По сравнению с предыдущим подобным внеплановым аукционом месяц назад ставка осталась прежней, тогда как объем размещения снизился почти вдвое.

В то же время число заявок выросло с 7 до 15. Все они были поданы по ставкам 5,39-5,4% годовых, тогда как в конце октября ряд покупателей рассчитывали на доходности до 5,8% годовых.

На аукцион по размещению годичных гривневых бумаг поступила лишь одна небольшая заявка на 0,4 млн грн, которую Минфин отклонил.

График на четвертый квартал предполагает еще один аукцион по размещению валютных ОВГЗ - 19 декабря сроком размещения два года.