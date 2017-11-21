Исследование: 39% институциональных трейдеров считают биткоин пузырем

Более трети респондентов, принявших участие в последнем исследовании брокерской компании Triad Securities отметили, что считают биткоин пузырем, который обречен на крах.

Опрос проводился в начале этого месяца нью-йоркскими компаниями Triad и Datatrek Research, в рамках которого были опрошены 317 институциональных трейдеров. Из них чуть более половины работают на инвестиционные компании, а примерно 10% и 8% работают соответственно на стороне компаний-продавцов и поставщиков услуг.

Результаты опроса показали, что более 39% респондентов считают, что «биткоин - пузырь и должен потерпеть крах». 27% сказали, что цена биткоина будет продолжать расти, хотя и медленнее по сравнению с последними скачками. Около 16% настроены более оптимистично - они считают, что цена криптовалюты удвоится в ближайшие полгода. 17% не высказали свое мнение по этому вопросу.

Около 31% респондентов сообщили, что они владеют биткоином. Еще 36% заявили, что собираются купить криптовалюту, но пока этого не сделали, в то время как 30% опрошенных сказали, что никогда не будут покупать биткоин. Около 1.5% респондентов отметили, что они ничего не знают о криптовалютах.

В опросе в основном приняли участие люди старше 35 лет, более половины из них больше 45 лет. Около 20% респондентов - 34 лет и моложе.

Что сказали про ICO?

Несколько вопросов исследования относились к первичным размещениям токенов (ICO). Как и следовало ожидать, относительно немногие респонденты - около 8%, заявили, что они вложили средства в ICO.

При этом 29% опрошенных сказали, что они «рассматривают возможность инвестирования в них», а еще 15% отметили, что они будут делать это только в том случае, если появится дополнительное регулирование ICO со стороны государства.

В исследовании также были перечислены факторы, которые могли бы повлиять на институциональных трейдеров в вопросе инвестирования в ICO. Респондентов попросили выбрать три таких фактора из предложенного списка. Участники опроса отметили, что для них наибольшее влияние при решении об инвестировании в ICO имеют «учредители и ключевые сотрудники», «общий объем целевого рынка» и тип токена.