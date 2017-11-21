Объем торгов долларом на межбанке 20 ноября увеличился на $2,1 млн до $167,4 млн

В понедельник, 20 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 2,1 млн долларов по сравнению с 17 ноября до 167,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 13,1 млн долларов по сравнению с 17 ноября до 227,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на медбанке после роста в пятницу на 2 коп., в понедельник опустился на 2 коп. до 26,47 UAH/USD.