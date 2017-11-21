Золото дорожает 21 ноября после внесения США Северной Кореи в список стран-спонсоров терроризма

Стоимость золота во вторник утром поднимается, инвесторы отыгрывают новости из США о том, что Соединенные Штаты внесли КНДР в список стран-спонсоров терроризма, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,80 доллара, или на 0,38% - до 1280,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,74% - до 16,967 доллара за унцию.

В понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с членами администрации объявил, что Соединенные Штаты вновь включат КНДР в список стран-спонсоров терроризма. По его словам, это повлечет за собой дальнейшие санкции в отношении Северной Кореи. Ожидается, что минфин США объявит о новых санкциях по Северной Корее во вторник.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон отметил, что США считают необходимым международное влияние на Пхеньян и потому внесли КНДР в список стран-спонсоров терроризма.

Обострение в ситуации между США и КНДР привело к росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.