Евро слабо дорожает к доллару 21 ноября в рамках коррекции после удешевления днем ранее

Курс евро к доллару слабо растет во вторник утром в рамках коррекции после удешевления европейской валюты днем ранее на политических новостях из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.19 EET курс евро к доллару рос до 1,1739 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1733 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 112,57 иены за доллар со 112,62 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 94,03 пункта.

На снижение курса евро к доллару ранее повлияли новости из Германии. Немецкая Свободная демократическая партия в ночь на понедельник вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. Позднее в понедельник Меркель заявила, что готова к переговорам по вопросу о формировании нового правительства.

"Прежде всего, это история о слабости евро, основанная на неспособности сформировать коалиционное правительство в Германии", - заявил агентству Рейтер старший инвестспециалист U.S. Bank in Helena Билл Норти (Bill Northey).

Позднее во вторник инвесторы ожидают статистику из США. По прогнозам экспертов, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в октябре выросло на 0,2% по сравнению с сентябрем - до 5,4 миллиона. В то же время ожидается, что на этой неделе объем торгов на валютном рынке США будет не слишком большим в преддверии выходного дня в четверг по случаю праздника Дня благодарения.