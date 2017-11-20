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Финансовый регулятор Японии возьмет на себя контроль за криптобиржами
16:43 20.11.2017 |
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) опубликовало рекомендации по вопросам регулирования различных рынков, включая криптовалюты и первичные предложения монет (ICO).
Один из разделов 41-страничного документа посвящен криптовалютам, где FSA акцентирует внимание на необходимости защиты интересов держателей торгуемых на биржах цифровых активов на базе блокчейна.
"С начала 2017 года на рынке виртуальных валют наблюдаются значительные колебания цен цифровых активов и различные другие явления, например, появление форков", - отмечает Агентство, акцентируя внимание на том, что потенциальное влияние этих явлений на пользователей еще предстоит детально изучить.
В целом, FSA намерено не только изучить тренды на рынке цифровых валют, но и контролировать деятельность криптобирж и обеспечить "баланс между продвижением инноваций и защитой пользователей".
"Мы будем следить за изменениями в криптовалютной сфере с целью защиты пользователей", - отмечено в документе.
Также японский финансовый регулятор будет следить за "надежностью и стабильностью систем, с которыми взаимодействуют пользователи", наличием систем риск-менеджмента на биржах, предотвращать мошенничество на криптовалютных площадках, а также противодействовать отмыванию денег.
Кроме того, Агентство обращает внимание на то, что некоторые ICO могут подпадать под сферу действия закона о межфондовых операциях.
"Что касается мошенничестве в сфере ICO, то мы будем реагировать на это в сотрудничестве с другими министерствами и ведомствами, - сообщается в документе FSA. - Мы стремимся защитить пользователей и предупреждать их о рисках ICO".
Напомним, ранее Агентство финансовых услуг Японии сообщало, что ICO могут регулироваться сразу несколькими законами страны.
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