Фунт дорожает к доллару 20 ноября на оптимизме относительно переговоров о Brexit

Курс фунта стерлингов растет к доллару на оптимизме трейдеров касательно переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.18 EET курс фунта стерлингов к доллару рос на 0,28%, до 1,3251 доллара за фунт.

Курс евро к доллару снижался при этом до 1,1782 доллара за евро с 1,1791 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 112,15 иены за доллар со 112,09 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 93,69 пункта.

Оптимизм инвесторов в фунт поддерживается комментариями министра финансов Великобритании Филипа Хэммонда (Philip Hammond) о ходе переговоров о Brexit, которые были интерпретированы рынком как позитивные для британской валюты, отмечает агентство Рейтер.

Хэммонд заявил, что Британия представит предложения по поводу своего выхода из Европейского союза до саммита ЕС, который состоится в следующем месяце, сообщает агентство. В то же время участники рынка продолжают оценивать новости из Германии о провале переговоров блока лидера ХДС канцлера страны Ангелы Меркель о создании парламентской коалиции.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиции "Ямайка"). Меркель не смогла сформировать коалицию, которая дала бы ей большинство в парламенте и возможность создать устойчивое правительство. На этом фоне в ходе торгов евро и дешевеет к доллару.