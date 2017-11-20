Расходы госбюджета в декабре будут иметь незначительное влияние на валютный рынок, - НБУ

Национальный банк считает, что расходы государственного бюджета, которые будут проведены в декабре, будут иметь незначительное влияние на валютный рынок.

Об этом в эфире телеканала "Интер" сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

"В этом году Национальный банк активно работает с правительством для более равномерных расходов, которые есть на нашем казначейском счету. Мы считаем, что правительство сможет более равномерно пускать эти деньги на рынок и по нашему прогнозу влияние этого фактора будет незначительным", - сказал Чурий.

Он также напомнил, что Национальный банк не дает своих прогнозов по курсу, отметив благоприятную внешнеэкономическую ситуацию на мировых товарных рынках для украинской экспортной продукции.

В частности, сейчас наблюдаются высокие цены на товары металлургической отрасли, а также агропродукции.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 1 ноября остаток средств на едином казначейском счете составлял 48,564 млрд гривен.

Традиционно в конце года, правительство делает большие расходы с казначейского счета, после чего волатильность курса гривны усиливается.