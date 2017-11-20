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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 20.11.2017
12:47 20.11.2017 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|13.11
|12.1159
|-
|-
|-
|-
|12.4248
|13.0601
|-
|-
|-
|14.11
|12.2114
|-
|-
|-
|-
|12.7249
|13.2999
|-
|-
|-
|15.11
|12.4635
|-
|-
|-
|-
|12.5919
|13.6118
|-
|-
|-
|16.11
|12.6640
|-
|-
|-
|-
|12.4668
|-
|-
|-
|-
|17.11
|12.8016
|-
|-
|-
|-
|12.6324
|13.4223
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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