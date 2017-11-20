В январе-октябре НБУ привлек 2 171,1 млрд гривен средств банков

В январе-октябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 171,050 млрд гривен, что на 11,9% меньше, чем за январь-октябрь 2016 года.

Об этом сообщает НБУ, передают Українські Новини.

НБУ проводит депозитные аукционы для изъятия с рынка лишних денег.

Как сообщало агентство, в январе-сентябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 995,213 млрд гривен, что на 13,7% меньше, чем за январь-сентябрь 2016 года.

В 2016 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 946,856 млрд гривен, что на 3,4% больше, чем за 2015 год.