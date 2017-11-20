Объем торгов долларом на межбанке 17 ноября увеличился на $9,5 млн до $165,3 млн

В пятницу, 17 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 9,5 млн долларов по сравнению с 16 ноября до 165,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 20,1 млн долларов по сравнению с 16 ноября до 214,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 2 коп., в пятницу поднялся на 2 коп. до 26,49 UAH/USD.