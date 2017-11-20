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Норматив достаточности регулятивного капитала банков в октябре снизился на 0,24 п. п. до 15,03%
09:46 20.11.2017 |
Норматив достаточности регулятивного капитала банков в октябре снизился на 0,24 процентных пункта с 15,27% до 15,03%.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.
Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).
Регулятивный капитал банков Украины в октябре сократился на 1,9 млрд гривен до 110,8 млрд гривен.
Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) вырос с 20,49% до 20,58% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) вырос за октябрь с 19,94% до 20,23% (норматив - не более 25%).
Мгновенная ликвидность в октябре снизалась с 53,24% до 46,40% (норматив - не менее 20%), краткосрочная снизилась с 97,47% до 95,85% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность снизалась с 105,55% до 104,55% (норматив - не менее 40%).
Как сообщали Українські Новини, норматив достаточности регулятивного капитала банков в сентябре снизился на 0,14 процентных пункта с 15,41% до 15,27%.
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