Золото коррекционно дешевеет 20 ноября после удорожания на сомнениях по налоговой реформе в США

Стоимость золота снижается в рамках коррекции в понедельник утром после роста на предыдущих торгах на сомнениях трейдеров относительно перспектив налоговой реформы в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.23 EET цена декабрьского фьючерса снижалась на 4,01 доллара, или на 0,31%, до 1292,49 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 1,03%, до 17,19 доллара за унцию.

Рост стоимости золота на торгах предыдущего рабочего дня был связан с сомнениями инвесторов по поводу перспектив налоговой реформы в США. На прошлой неделе этот законопроект был одобрен палатой представителей конгресса страны и профильным комитетом сената США.

Теперь участники рынка обеспокоены дальнейшей судьбой законопроекта, который должен поступить на рассмотрение полного состава сената. Ключевое положение налоговой реформы - снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.

На этом фоне снижался курс доллара к мировым валютам, что позитивно отразилось на цене золота, сделав покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.