Евро дешевеет к доллару после провала коалиционных переговоров в Германии

Евро дешевеет к доллару в понедельник утром, на торги влияет неопределенность в Германии после провала коалиционных переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.19 EET курс евро к доллару снижался до 1,1732 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1792 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 112,05 иены за доллар со 112,11 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался при этом лишь на 0,01%, до 93,98 пункта.

Евро оказалось под давлением после того, как Свободная демократическая партия Германии вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). Об этом ранее заявил лидер партии Кристиан Линднер.

"Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 55% мандатов в бундестаге, но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. Теперь доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.

"Это очень тревожит и создает большую неопределенность для еврозоны", - комментирует ситуацию с коалиционными переговорами в Германии управляющий по рынкам глобальных облигаций Manulife Asset Management Кисоо Парк (Kisoo Park), чьи слова приводит издание The Wall Street Journal. Аналитик прогнозирует дальнейшее удешевление евро в краткосрочной перспективе.