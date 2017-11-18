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Торги на межбанке 17 ноября завершилась мизерным подорожанием доллара
23:21 17.11.2017 |
Курс доллара поднялся на 1 копейку и закрепился к вечеру в рамках 26,47-26,48 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В течение дня котировки приподнимались и выше, и остановились после обеда.
«Рынок открылся котировками 26,48-26,50 грн./$, после этого цена ушла в диапазон 26,515-26,525 грн./$. Затем межбанк начал снижаться и после обеда курс стал 26,46-26,48 грн./$. Национальный банк в торгах не участвовал», - описал ситуацию заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
С понедельника финансисты ждут еще одну волну укрепления гривни, а после провал ее курса после завершения квартальных налоговых платежей.
«Начало следующей недели станет окончанием периода налоговых платежей, что обусловит снижение котировок до 26,40-26,45 грн./$ 20 ноября. Во второй половине недели, в связи с началом выплат возмещений НДС, гривневый ресурс увеличится, что приведет к росту котировок до уровня 26,46-26,50 грн./$», - спрогнозировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
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