Опрос: Большинство инвесторов не продавали биткоинов с момента покупки

Новый отчет, опубликованный 16 ноября программой LendEDU, которая уже провела несколько аналогичных исследований, подробно описывает ответы 564 респондентов. Данные опроса раскрывают идеологические и экономические факторы, побуждающие некоторых инвесторов покупать биткоин. Примерно 40% участников исследования заявили, что они инвестировали в биткоин, потому что это «технология, которая изменит мир».

21% из этой группы опрошенных, отмечает, что биткоин является «долгосрочным хранилищем средств, как золото или серебро». Примерно 15% респондентов заявили, что купили его по рекомендации друга или члена семьи. 14% опрошенных заявили, что цена криптовалюты «слишком низкая», а всего 8% рассказали, что планируют использовать биткоин для совершения платежей.

Примечательно, что исследователи также поинтересовались, за какую цену участники опроса планируют продать свои запасы. Средняя сумма, которую называли опрашиваемые, составляет 196 165,79 долларов за биткоин. В настоящее время криптовалюта торгуется около 7 800 долларов.

Кроме того, многие из тех, кто поучаствовал в опросе, похоже, не спешат продавать свои инвестиции в ближайшее время.

«Мы выяснили, что примерно треть респондентов - 32,62% опрошенных, продали некоторые из своих биткоинов со времени начала инвестирования. Также мы узнали, что большинство инвесторов - 67.38% - не продавали биткоинов с момента покупки», - отмечает LendEDU в своем отчете.

В среднем, опрошенные инвесторы владеют биткоином менее чем на 3 000 долларов. В то время, как 16.5% этих владельцев планируют продать их в течение года, 20% собираются хранить средства в криптовалюте в течение как минимум семи лет.

Еще один заслуживающий внимания факт: чуть более трети опрошенных не намерены сообщать о своих сделках в биткоинах в Налоговую службу (IRS), которая заявила в 2014 году, что будет рассматривать биткоин (и другие криптовалюты) как собственность, подлежащую налогообложению.

«Мы обнаружили, что большинство респондентов - 64.13% планируют сообщить или уже сообщили о своих операциях в биткоинах в IRS. Хотя было интересно узнать, что более трети опрошенных - 35.8% респондентов не планируют оповещать Налоговую службу», - отмечает LendEDU.

Предыдущее исследование, касающееся криптовалют, LendEDU провела в октябре этого года. Тогда исследователи кроме прочего выяснили, что 18% молодых американцев хотят инвестировать в Эфириум.