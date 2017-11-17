ГИУ выбрало китайскую CCEC для привлечения внешних заимствований на $500 млн для реализации жилищных программ

Государственное ипотечное учреждение выбрало компанию China National Complete Engineering Corporation (CCEC, Китай) для привлечения внешних заимствований в сумме 500 млн долларов для финансированная проекта "Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга".

Об этом говорится в сообщении ГИУ, передают Українські Новини.

"Государственное ипотечное учреждение сообщает, что по результатам открытого конкурса по привлечению внешних заимствований для финансирования реализации Инвестиционного проекта "Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга" победителем определено Китайскую национальную корпорацию генеральных подрядов (China National Complete Engineering Corporation), результаты утверждены протоколом Конкурсной комиссии №2 от 13 ноября 2017 года", - говорится в нем.

Срок привлечения средств - 15 лет.

Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре Государственное ипотечное учреждение (ГИУ), согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократило чистую прибыль в 2,6 раз, или на 12,394 млн гривен до 7,565 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2016 год ГИУ, согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончило с прибылью 15,492 млн гривен.

ГИУ было создано постановлением Кабмина №1330 от 8 октября 2004 года.

Основной целью его деятельности является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, получаемых в том числе от размещения ценных бумаг.