Финансовые новости
- |
- 17.11.17
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Глава CME Group: фьючерсы снизят волатильность биткоина
15:07 17.11.2017 |
По мнению главы CME Group Терри Даффи, появление на традиционном финансовом рынке фьючерсов на биткоин будет способствовать снижению волатильности первой криптовалюты.
"Послушайте, нет ничего удивительного, это особенный продукт, - делится мыслями глава крупнейшего североамериканского рынка деривативов. - Мы хотим создать нечто безопасное [для рынка]".
Как считает Даффи, эти производные финансовые инструменты будут способствовать снижению размаха колебаний цены биткоина по нескольким причинам:
* фьючерсы на биткоин не будут торговаться более чем на 20% выше или ниже цены предыдущего дня;
* для торговли этими инструментами трейдерам нужно будет использовать залоговое обеспечение в размере 30%.
Также по мнению главы CME, фьючерсы на биткоин, скорее всего, привлекут на рынок более молодое поколение трейдеров.
"Есть много молодых людей, которым придется по душе подобный тип торговой площадки и которые даже не знают, что из себя представляют современные фьючерсы", - заключил Даффи.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Госбюро расследований начнет пугать VIP-чиновников
|НАБУ завело дело на Луценко по заявлению беглого экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина
|Штрафы за драки и большая двадцатка: Почему нардепы тормозят реформу парламента
|Оборонный комитет Рады поддержал отредактированный законопроект о реинтеграции Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины завершил торги 17 ноября ростом
|ГИУ выбрало китайскую CCEC для привлечения внешних заимствований на $500 млн для реализации жилищных программ
|Доллар дешевеет 17 ноября на опасениях затягивания налоговой реформы в США из-за политических разбирательств
|Депозитные ставки для физлиц 17.11.17
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 35,35 млн гривен до 312,8 млрд гривен 17 ноября
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 17 ноября составил 26,4991 грн
Это интересно
|Принадлежавшую российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картину да Винчи продали за рекордную цену
|Компания BMW планирует к 2020 году перевести все производство на возобновляемые источники энергии
|Бывший техдиректор Hyperloop придумал дороги, разгоняющие машины до 320 км/ч
|Firefox Quantum — самое крупное обновление браузера со времён первой версии, если верить Mozilla
|Fisker научит электрокары заряжаться за минуту
|Налоговиков подозревают в помощи российским мошенникам в создании криптовалютной пирамиды
|Китай обошел США по числу самых быстрых суперкомпьютеров