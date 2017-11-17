Глава CME Group: фьючерсы снизят волатильность биткоина

По мнению главы CME Group Терри Даффи, появление на традиционном финансовом рынке фьючерсов на биткоин будет способствовать снижению волатильности первой криптовалюты.



"Послушайте, нет ничего удивительного, это особенный продукт, - делится мыслями глава крупнейшего североамериканского рынка деривативов. - Мы хотим создать нечто безопасное [для рынка]".

Как считает Даффи, эти производные финансовые инструменты будут способствовать снижению размаха колебаний цены биткоина по нескольким причинам:

* фьючерсы на биткоин не будут торговаться более чем на 20% выше или ниже цены предыдущего дня;

* для торговли этими инструментами трейдерам нужно будет использовать залоговое обеспечение в размере 30%.

Также по мнению главы CME, фьючерсы на биткоин, скорее всего, привлекут на рынок более молодое поколение трейдеров.

"Есть много молодых людей, которым придется по душе подобный тип торговой площадки и которые даже не знают, что из себя представляют современные фьючерсы", - заключил Даффи.