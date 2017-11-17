Биткоин поднялся выше 8000 долларов на известии о тестировании фьючерсов на CME

После всех пережитых недавно трудностей, биткоин снова вернулся к привычке штамповать один за другим исторические максимумы. В ночь на 17 ноября биткоин поднялся выше 8 000 долларов.

Наиболее вероятной причиной нового рекорда стало пока не подтвержденное сообщение о том, что Чикагская товарная биржа (CME) запустит тестирование фьючерсов биткоина для клиентов уже 20 ноября.

Последние две недели для биткоина были очень богатыми на события. Пожалуй, самыми главными из них были новости о биткоин-фьючерсах. Сразу две крупные чикагские биржи - CME Group и СВОЕ, а также примкнувшая к ним британская Man Group, объявили о том, что собираются запустить клиринг криптовалютных деривативов. Биткоин не оставил это без внимания и стремительно набирает обороты.

Последний крупный откат цены, связанный с отменой SegWit2x, наконец отыграл свою роль, а попытка Bitcoin Cash завоевать себе место под солнцем также закончилась неудачей. И даже такая мелочь, как обман майнеров со стороны разработчика Bitcoin Gold, сыграла на руку биткоину.

После нового рекорда капитализация биткоина превысила $130 млрд, индекс доминирования - 57.5%. Последний свидетельствует о том, что первая криптовалюта по-прежнему популярнее всех альткоинов вместе взятых. С начала текущего года цена биткоина выросла примерно в восемь раз, тогда как альткойны, следуя за фламгманом, пока за редким исключением не могут обогнать его в росте.

Большинство аналитиков сходились во мнении, что сразу после форков Bitcoin Gold и SegWit2x инвесторы начнут выходить обратно в альткоины, но рынок решил распорядиться по другому, и оптимизм быков опять взял верх. Альткоины же начали традиционно "съезжать" вниз, немного прибавив в долларах, но потеряв к биткоину по несколько процентов. Из основных альткоинов только LTC составил компанию старшему брату, прибавив в паре LTC/BTC почти 3% и поднявшись одновременно выше 70$. А больше всего не повезло Bitcoin Cash - после недавнего триумфа BCH потерял только одну цифру, но самую нужную: с 2 800$ он рухнул почти до 800$ всего за пять дней, из них только сегодня потеряв 500 долларов.

В соцсетях с воодушевлением отнеслись к новому достижению "цифрового золота" и многие задаются вопросом о том, возьмет ли биткоин отметку в 10 000 долларов в ближайшем будущем. Самые оптимистичные ожидают, что это событие произойдет до конца года. Стоит отметить, что планку 7000 долларов биткоин взял всего две недели назад, а 5 000 долларов - чуть больше месяца назад.

Инвестиционный банк Goldman Sachs неделей ранее сделал прогноз, что биткоин предпримет попытку преодолеть отметку в 8000 долларов. Так и произошло. И возможно, что до конца недели мы опять увидим обновление исторического максимума.