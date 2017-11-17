Объем торгов долларом на межбанке 16 ноября увеличился на $6,9 млн до $155,8 млн

В четверг, 16 ноября, объем продажи долларов США на межбане увеличился на 6,9 млн долларов по сравнению с 15 ноября до 155,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 7,9 млн долларов по сравнению с 15 ноября до 194,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке, остававшийся неизменным в среду, в четверг снизился на 2 коп. до 26,47 UAH/USD.