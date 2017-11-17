Доллар остается под давлением 17 ноября после одобрения закона о налоговой реформе

Доллар дешевеет к мировым валютам в пятницу утром, несмотря на одобрение законопроекта о налоговой реформе США палатой представителей конгресса и профильным комитетом сената страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.44 EET курс евро к доллару рос до 1,1811 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1771 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 112,52 иены за доллар со 113,05 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 93,61 пункта.

Ранее палата представителей конгресса США утвердила законопроект о налоговой реформе. Проект получил одобрение и от профильного, финансового комитета американского сената. Теперь документ поступит на рассмотрение полного состава сената.

Ключевое изменение - снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Кроме того, предложены изменения в налогообложении физических лиц. Так, вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три категории налогообложения в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%.

"Судьба законопроекта до сих пор осталась неясной, поскольку сенат и палата представителей по-прежнему расходятся во мнениях по важным вопросам", - пишет портал Market Watch.