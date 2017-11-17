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Стоимость золота растет 17 ноября на ослаблении доллара
09:24 17.11.2017 |
Цена золота в пятницу растет, поддержанная снижением стоимости доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,38 доллара, или на 0,34%, до 1282,59 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,03%, до 17,07 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 93,62 пункта.
Доллар снижается к мировым валютам на торгах в пятницу, несмотря на одобрение законопроекта о налоговой реформе США палатой представителей конгресса и профильным комитетом сената страны накануне.
Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о налоговой реформе. Проект получил одобрение и от профильного, финансового комитета американского сената. Теперь документ поступит на рассмотрение полного состава сената.
Золото реагирует на удешевление доллара, так как в этом случае драгметалл становится более привлекательным для покупки со стороны держателей других валют.
Однако динамика роста стоимости золота остается ограниченной на фоне возможного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на декабрьском заседании.
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