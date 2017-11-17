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Курс доллара на межбанке 16 ноября выровнялся под средний ценник НБУ
23:17 16.11.2017 |
Безналичный курс доллара продолжает вяло снижаться четвертый день подряд. 16 ноября он потерял еще 2 копейки (с понедельника по среду опускался на одну), и закрепился на уровне 26,4675-26,47 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Межбанк выровнялся под средний ценник Нацбанка, который уже второй день к ряду не дает провалиться валютным котировкам - выкупает доллар в режиме наилучшего курса у 20-ки уполномоченных банков.
«В течении дня выходил регулятор и купил $28 млн. в среднем по 26,4771 грн./$. Нацбанк не дает доллару снизится, устраняя волатильность», - подтвердил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Чиновники и свои золотовалютные резервы пополнили, и курсовые колебания сгладили. Ведь долларовые распродажи на межбанке продлятся совсем недолго: сегодня объем безналичных сделок подрос со вчерашних $296,64 млн. до $311,76 млн. К 18 ноября компании завершат уплату квартальных налогов, и перестанут активно выбрасывать на рынок всю свою выручку. Так что валютный курс точно начнет подрастать. И в Нацбанке это, конечно же, понимают: если сейчас резко опустить валютный ценник, то курсовой отскок наверх может быть просто рекордным, а может даже и шокирующим для бизнеса и общественности. Потому-то не дают сейчас гривне чрезмерно укрепляться.
Покупки регулятора немного раскачивают почти неподвижный в последние дни рынок. С утра, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, котировки достигали 6,48-26,50 грн./$, и только после обедали стали откатываться к финишным позициям.
Вслед за безналичными двигались и наличные цены.
«Котировки наличного рынка сократили и без того умеренный разрыв с межбанком, до уровня 26,66-26,73 грн./$ середине дня», - уточнил Олег Куринной.
При этом банки стараются угодить людям, переманивая друг у друга клиентов.
«Поскольку курсы на межбанке значительно ниже котировок на наличном рынке, то ряд банков, конкурируя друг с другом, плавно снижают курсы наличной валюты в кассе», - отметил заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах.
В тоже время финансисты предвкушают рост курса доллара.
«Завтра торги на межбанке начнутся в диапазоне 26,45-26,50 грн./$», - спрогнозировал Гах. А Олег Куринной ждет в течение дня торговлю в рамках 26,45-26,55 грн./$.
Чем активнее Нацбанк выкупает валюту на межбанке, тем быстрее нарастает гривневая масса. Банкиры отмечают сегодняшнее увеличение свободной ликвидности на 3,3 млрд грн. (до 76,7 млрд грн.) и остатков на корсчетах на 3,1 млрд грн. (до 50,8 млрд. грн.). Однако казначеи говорят о мизерном влиянии этого давления на валютные котировки.
«До окончания периода бюджетных платежей рынок регулирует спрос и предложение и не дает возможностей для спекулятивного раскачивания котировок доллара в сторону повышения, несмотря на увеличение уровня ликвидности», - резюмировал Олег Куринной.
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