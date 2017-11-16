Финансовые новости
- |
- 16.11.17
- |
- 20:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 16.11.17
18:54 16.11.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 ноября 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|15.11.17
|16.11.17
|15.11.17
|16.11.17
|15.11.17
|16.11.17
|3 месяца
|13.19
|13.34
|2.43
|2.57
|1.58
|1.58
|6 месяцев
|14.15
|14.26
|3.08
|3.22
|2.08
|2.16
|9 месяцев
|14.04
|14.26
|3.34
|3.34
|2.42
|2.42
|12 месяцев
|14.21
|14.32
|3.66
|3.80
|2.68
|2.77
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Хорватский сценарий Новинского. Зачем Путин сам себя отгуманизировал
ТОП-НОВОСТИ
|Миротворческий гамбит. Какое одолжение Путин сделал Медведчуку
|Окно возможностей для Киева: удастся ли заморозить конфликт с Польшей
|Реформы глазами ЕС: какие изменения и проблемы в Украине заметил Брюссель
|Мздоимцы в погонах остались без маски-шоу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 16.11.17
|Международный инвестфонд MSP Stiftung вошел в состав акционеров Альфа-банка (Украина)
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.4764 грн
|Доллар дорожает к евро и иене 16 ноября после падения до трехнедельного минимума
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 0,5 млрд гривен до 312,8 млрд гривен 16 ноября
|НБУ включил гарантии городов в перечень обеспечения по активным операциям банков
Это интересно
|Китай обошел США по числу самых быстрых суперкомпьютеров
|В США одобрили таблетку с микрочипом, за которой можно следить
|10 характеристик хорошего начальника
|Самоуправляемые грузовики с рефрижераторами уже курсируют между Техасом и Калифорнией
|Картина Малевича оказалась подделкой
|Как договориться с начальством об удаленной работе
|Qualcomm отклонила предложение о покупке со стороны Broadcom