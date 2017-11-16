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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 15.11.2017
14:32 16.11.2017 |
В среду, 15 ноября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 3 000 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 3 000 млн гривен на 84 дня 1 банку по ставке 15,50%.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,50% годовых 30 банкам на сумму 2 436 млн гривен и сроком на 84 дня по средневзвешенной процентной ставке 15,25% годовых 9 банкам на сумму 300 млн гривен..
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