Объем торгов долларом на межбанке 15 ноября уменьшился на $10,6 млн до $148,9 млн

В среду, 15 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 10,6 млн долларов по сравнению с 14 ноября до 148,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 6,9 млн долларов по сравнению с 14 ноября до 202,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 1 коп. в среду сохранился на уровне 26,49 UAH/USD.