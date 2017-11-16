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Курсы валют по карточным операциям на 16.11.2017
10:49 16.11.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 16 ноября 2017г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.5000
|26.8817
|31.0000
|31.7460
|4.3000
|4.6000
|ОТП Банк
|26.5000
|26.7000
|31.3200
|31.5600
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.4000
|26.8000
|31.2500
|31.8500
|Ощадбанк
|26.4700
|26.7900
|30.7500
|31.6000
|3.3000
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|26.5200
|26.7800
|31.2000
|31.6000
|Укрэксимбанк
|26.3900
|26.7300
|30.8000
|31.5000
|Райффайзен Банк Аваль
|26.4550
|26.8500
|31.1526
|31.7500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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