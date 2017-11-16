Доллар США дорожает 16 ноября на хорошей статистике

Курс доллара слабо поднимается в ходе азиатской сессии в четверг на фоне хороших статистических данных, опубликованных накануне.

Евро торгуется утром в районе $1,1780 против $1,1791 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро находится сейчас около 133,17 иены по сравнению со 133,09 иены днем ранее. Курс доллара составляет 113,05 иены против 112,88 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,01%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,07%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2% относительно октября прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. В сентябре темпы роста потребительских цен составили соответственно 0,5% и 2,2%, усилившись из-за скачка цен на энергоносители после разрушительных ураганов.

Октябрьская динамика соответствовала прогнозам аналитиков, опрошенных Dow Jones.

При этом цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,2% относительно сентября (на уровне прогнозов) и на 1,8% в годовом выражении - быстрее ожидавшихся 1,7%. Ускорение роста Core CPI зафиксировано впервые с января, до октября он пять месяцев подряд держался на уровне 1,7%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чарльз Эванс отметил, что инфляция остается слишком низкой слишком долго, сообщает MarketWatch. В связи с этим Федеральной резервной системе необходимо изменить свои коммуникации с рынком, чтобы убедить инвесторов, что она готова дать инфляции подняться выше 2%, сказал он на конференции UBS в Лондоне в среду.

Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что американскому ЦБ необходимо оценить вероятность возврата процентных ставок к нулевым уровням в случае новой рецессии. По его словам, "пока экономика США и остального мира не стабилизируется окончательно, мы по-прежнему должны опасаться варианта снижения ставок до нуля".

Он также отметил, что уровень безработицы, вероятно, упадет ниже 4%, что усилит давление на инфляцию и стоимость активов. "Это говорит о необходимости продолжать постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, что вполне соответствует ожиданиям рынка относительно еще одного подъема ставок в декабре", - сказал Э.Розенгрен.

Между тем президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик полагает постепенное уместным ужесточение ДКП в ближайшие пару лет, сообщило агентство Bloomberg.

"На мой взгляд, национальная экономика приближается к полной занятости", - сказал Р.Бостик. Однако он не видит значительного числа сигналов, что ожидается существенный подъем деловой активности. Бизнес в целом не ожидает скачка экономического роста. Это говорит о том, что разумный прогноз в обозримом будущем останется прежним: рост ВВП будет чуть выше 2%, безработица - около 4% и небольшой рост реальной заработной платы.

"Согласно моему базовому сценарию, я предполагаю, что в ближайшие пару лет уместно постепенное повышение процентных ставок, поскольку наша политика по-прежнему остается весьма стимулирующей, а не нейтральной", - сказал Р.Бостик.

