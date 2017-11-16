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Стоимость золота снижается 16 ноября на укреплении доллара после выхода статистики США
08:05 16.11.2017 |
Золото дешевеет в четверг на фоне укрепления доллара к мировым валютам после выхода позитивной статистики по розничным продажам, а также инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,59 доллара, или на 0,05% - до 1277,11 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,01% - до 16,97 доллара за унцию.
Курс евро к доллару уменьшался до 1,1781 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1791 доллара. Курс доллара к иене рос до 113,02 иены за доллар со 112,87 иены на прошлом закрытии.
Позитивные данные по розничным продажам в США поддержали курс доллара. Днем ранее министерство торговли страны сообщило, что объем розничных продаж в октябре в месячном выражении вырос на 0,2%, тогда как ожидался рост на 0,1%. Розничные продажи являются одним из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны.
Трейдеры обратили внимание и на данные по инфляции в стране, которая в октябре составила 2% в годовом выражении, в месячном - 0,1%. Таким образом, показатель оказался на уровне целевой отметки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что увеличивает шансы на повышение ставки на декабрьском заседании регулятора.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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