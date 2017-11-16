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НБУ остановил падение курса доллара на межбанке 15 ноября
21:34 15.11.2017 |
Безналичный курс доллара продолжает двигаться с шагом с 1 копейку третий день подряд: 15 ноября межбанковские торги завершились снижением котировок с 26,49-26,50 грн./$ до 26,48-26,49 грн./$, сообщил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Снижение совсем мизерное, хотя и пробило психологический уровень.
Объем долларовой торговли больше не увеличивался, и даже немного просел: со вчерашних $318,60 млн. до $296,64 млн. Причем, после трехдневного перерыва на торги снова вышел Нацбанк, который выкупал доллар в режиме наилучшего курса у 20-ки уполномоченных банков - на копейку дешевле рынка. И собственно он и задавал ему цены.
«Межбанк открылся на уровне 26,49-26,53 грн./$, после этого цена снизилась к 26,475-26,495 грн./$. В этом диапазоне рынок проторговался до обеда. В это же время появлялся регулятор, выкупая доллары, но курс от этого никак не изменился. После обеда котировки поднялись к 26,47-26,48 грн./$, где снова появился Нацбанк и выкупил долларовый излишек. Всего за сегодня НБУ приобрел $20 млн по 26,4884 грн./$», - уточнил Ропяк.
Вслед за этим немного просели и курсы валют в кассах.
«Котировки наличного рынка к середине дня составили 26,74-26,80 грн./$ и удерживают умеренный разрыв с межбанком», - подчеркнул директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Хотя и заметил, что вскоре долларовые котировки могут начать снова расти.
«Ограниченный ресурс для спекулятивного раскачивания котировок доллара в сторону повышения в связи с направлением значительных объемов гривны на бюджетные платежи является основным фактором ситуативной поддержки гривны. Отсутствие серьезных дисбалансов спроса и предложения свидетельствует о небольшой вероятности резких курсовых колебаний завтра. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,45-26,55 грн./$», - резюмировал Куринной.
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