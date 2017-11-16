Клиенты крупнейшей в мире криптовалютной биржи подали в суд из-за потерь в результате сбоя

Пользователи южнокорейской Bithumb, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, подали против площадки групповой иск после сбоя в работе ее серверов 12 ноября. Несмотря на то, что он длился только 90 минут, сбой стоил трейдерам миллионы долларов из-за того, что он пришелся на пик торговли Bitcoin Cash. Один из клиентов пожаловался на то, что потерял 250 миллионов вон (223 000 долларов) в этом хаосе.

Сказ о потерянных вонах

Пока цена BCH била все рекорды в прошедшее воскресенье, достигнув исторического максимума перед тем, как снова резко упасть в цене, трейдеры на Bithumb могли лишь с грустью смотреть на экраны своих мониторов, так как площадка ушла в оффлайн. Гнев трейдеров был настолько велик, что полиции пришлось выставить кордон у штаб-квартиры Bithumb в Сеуле в качестве меры предосторожности. Издание The Korea Times процитировало представителя Bithumb, который сказал:

«Мы обсуждаем меры компенсаций инвесторам. Мы выполним наши юридические и социальные обязательства в отношении этого вопроса».

Однако для некоторых трейдеров этого обещания оказалось явно недостаточно. Многие клиенты сильно недовольны тем, что им не удалось заработать на колебаниях курса BCH. Биржа, на которую приходится около 75% всего южнокорейского объема торгов, теперь стала жертвой судебного иска примерно от 3 000 клиентов, которые пострадали из-за сбоев в работе сервера.

Сбой и BCH

Основанием для юридической действий со стороны пострадавших трейдеров стал тот факт, что Bithumb уже была скомпрометирована в июне, когда произошла похожая история с торговлей Ripple. Клиенты утверждают, что существуют критические проблемы с серверами биржи, которые до сих пор не исправлены, что привело к краху во время торговли BCH. Надвигающееся судебное разбирательство поднимает вопросы в отношении обязательств бирж и могут ли они быть ответственны за простой, вызванный необычайно высоким объемом торгов или внешними факторами.

Преступление и наказание

В июне во Флориде был подан групповой иск после того, как биржа Kraken был выведена из строя DDoS-атаками, что предположительно стоило трейдерам около миллиона долларов. Зачастую такие иски урегулируются без судебного разбирательства, а истцы подают официальную жалобу, чтобы заставить виновника выплатить быструю компенсацию. Вероятность того, что клиенты Bithumb имеют право на компенсацию, присужденную судом, сомнительна, и один финансовый эксперт полагает, что биржа не несет ответственности за такие события.

Несмотря на проблемы с платформой Bithumb, глобальный криптовалютный рынок установил новый рекорд в воскресенье, достигнув 250 миллиардов долларов. Учитывая огромные суммы денег, поставленные на карту, можно с уверенностью предположить, что иск против Bithumb будет не последним в своем роде.