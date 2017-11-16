Курс биткойна в Зимбабве растет после захвата власти военными, близок к $13500

Курс биткойна к доллару США вырос на 10% в Зимбабве, где вооруженные силы захватили власть после длившегося неделю противостояния с правительством президента Роберта Мугабе.

Стоимость биткойна на зимбабвийской бирже криптовалют Golix выросла в среду до $13499, что почти вдвое выше курса биткойна на международном рынке, пишет газета Independent.

Так, по данным издания CoinDesk.com, курс биткойна 15 ноября составляет $7224,6.

Спрос на биткойны в Зимбабве является очень высоким в отсутствие в стране собственной валюты.

За последние 30 дней объем транзакций с биткойном на Golix превысил $1 млн, тогда как по итогам всего 2016 года он составил $100 тыс.

В Зимбабве нет собственной валюты, и в качестве законного платежного средства принимаются, в частности, доллар США и южноафриканский рэнд.

Страна отказалась от собственной валюты - зимбабвийского доллара - в 2009 году из-за гиперинфляции, совершенно обесценившей его.

Криптовалютная биржа Golix в Зимбабве функционирует с 2014 года, и ее деятельность не регулируются государством. Помимо биткойна, здесь проводятся операции и с другими криптовалютами, в том числе bitcoin cash.

Цены биткойнов на Golix определяются спросом и предложением, сообщил представитель биржи.

Как сообщалось, на улицах столицы Зимбабве Хараре накануне появились военные машины и вооруженные солдаты, была захвачена штаб-квартира национальной телекомпании Зимбабве ZBC. Военные заявили в телевизионном обращении, что намерены восстановить стабильность в стране и гарантируют безопасность 93-летнего Роберта Мугабе и его семьи.

На прошлой неделе президент Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота.

Э.Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Р.Мугабе во главе государства.