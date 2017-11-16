Биткоин вернулся к отметкам выше $7000

Цена первой криптовалюты в течение нескольких дней почти полностью восстановилась после глубокой коррекции, вернувшись 15 ноября к значениям выше $7000.

По данным Coinmarketcap, текущая капитализация криптовалюты составляет $117 млрд; индекс доминирования биткоина - 54,1%. Общая капитализация рынка криптовалют - $217 млрд.

Также можно наблюдать обратную корреляцию между ценой биткоина и объемом неподтвержденных транзакций в мемпуле.

На графике видно, что объем неподтвержденных транзакций пошел на спад, что должно положительно отразиться на размере комиссий в сети биткоина, а также на оборачиваемости первой криптовалюты и, соответственно, на дальнейшем росте цены.

Хедж-фонд с активами более $100 млрд рассматривает включение биткоина в свой портфель

По словам CEO британского фонда Man Group Люка Эллиса, его компания может включить криптовалюты в свой инвестиционный портфель после того, как появятся соответствующие фьючерсы на бирже CME Group. Об этом пишет Reuters.

"Пока что криптовалюты не являются частью нашей инвестиционной вселенной, однако могут ею стать. Если появятся фьючерсы на CME, то станут", - отметил руководитель фонда, под управлением которого активы на сумму свыше $100 млрд.

Глава Man Group также отметил, что между фиатными валютами и криптовалютами есть большая разница.

"Традиционные валюты поддерживаются правительствами, у которых есть армии и собиратели налогов, которые могут заставить людей следовать их правилам. У цифровых валют этого нет", - добавил он.

Напомним, запуск фьючерсов на биткоин на крупнейшем североамериканском рынке деривативов CME Group должен состояться в декабре текущего года.