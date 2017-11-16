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МВФ назвал ключевые риски для финансовых рынков
13:26 15.11.2017 |
Длительный период низких процентных ставок центробанков и рост задолженности в развитых странах представляют наибольшие риски для финансовых рынков в среднесрочной перспективе, заявил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон в интервью CNBC.
"На финансовых рынках существуют риски, связанные с тем, что процентные ставки были низкими в течение очень долгого времени, - сказал он. - Это влияет на поведение при принятии рисков, это влияет на рыночный риск, который есть у участников рынков капитала".
Он также указал на растущую задолженность как в развитых, так и в развивающихся странах. "Мы видим несколько большее использование заемных средств в корпоративном мире, в некоторых странах среди домашних хозяйств, так что растущая задолженность и увеличение рыночного риска - на самом деле то, за чем должны следить регуляторы", - отметил Липтон.
По данным Банка международных расчетов, в 2016 г. общемировой долг компаний и домохозяйств достиг 138% ВВП по сравнению с 115% в 2007 г., до начала экономического спада. Только для стран с развитой экономикой показатель в 2016 г. составил 195%.
"Мы считаем, что денежно-кредитная политика должна продолжать оказывать поддержку, и важно найти другие способы посредством макропруденциальной политики гарантировать, что риски на финансовых рынках находятся под контролем, - сказал Липтон. - Но важно также проводить политику, которая будет поддерживать рост в долгосрочной перспективе, потому что более сильный импульс роста в долгосрочной перспективе также поможет регулировать риски финансового сектора".
Между тем, нынешняя макроэкономическая картина отражает глобальное восстановление, что обусловлено поддержкой со стороны монетарной политики и повышением цен на сырьевые товары.
"Мы считаем, что в долгосрочной перспективе необходимо стимулировать рост, потому что тенденция роста была несколько более вялой. Поэтому, несмотря на улучшение процесса восстановления, наша идея состоит в том, что странам следует воспользоваться возможностью восстановления, чтобы попытаться подготовиться к более сильному росту в будущем", - заявил заместитель директора-распорядителя МВФ.
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