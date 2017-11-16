НКЦБФР инициирует изменение расчета текущей цены ОВГЗ на фондовых биржах

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку инициирует изменение расчета текущей цены ОВГЗ на фондовых биржах.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

С целью повышения качества и прозрачности торгов облигациями внутреннего государственного займа НКЦБФР на заседании, которое состоялось 14 ноября 2017, предложила внести изменения в положение о функционировании фондовых бирж.

Предлагается изменить подход к расчету текущей цены государственных облигаций на фондовой бирже на более распространенный на рынках капитала.

Текущая цена будет рассчитываться по "чистой" цене облигации, по которым были заключены биржевые контракты.

При этом "чистая" цена облигации не будет включать накопленного купонного дохода и будет выражена в процентах от ее номинальной стоимости.

В документ включены требования к маркет-мейкерам государственных облигаций.

В частности он должен выполнять обязательства по поддержке ликвидности государственных облигаций Украины, среди которых: поддержание двусторонних котировок не менее 75% времени с одиннадцатого до пятнадцатого часа торгового дня; разница между "чистой" ценой облигации на покупку и "чистой" ценой облигации на продажу должна составлять не более 5 процентных пунктов; поддержание односторонних котировок в течение торгового дня только после заключения биржевых контрактов (договоров) на основании двусторонних котировок в течение этого дня на общую сумму не менее 10 млн гривен (по каждому выпуску).

Внедрение действенного института маркет-мейкеров ОВГЗ и изменение подхода к расчету цены, как полагают в НКЦБФР, придадут ОВГЗ ликвидности, позволят получать более стабильный и прогнозируемый доход, и что самое главное, позволят сделать этот финансовый инструмент более понятным и более прозрачным для институциональных инвесторов и физических лиц, которые все активнее инвестируют в него свои средства.

В свою очередь НБУ и Минфин благодаря этим изменениям смогут получать более качественную информацию о рыночных котировках и стоимости денег на рынке.

Кроме того, комиссия предлагает откорректировать некоторые из требований включения ценных бумаг во второй уровень листинга (биржевой реестр), чтобы создать дополнительные возможности для акционерных обществ в случае их заинтересованности в биржевой торговле.

Предложены новые требования к концентрации free float (доля акций в свободном обращении) - не более 50% у двух инвесторов совокупно.

В общем минимальный free float эмитента должен составлять не менее 10% или в денежном эквиваленте его стоимость должна составлять не менее 75 млн гривен.

Также уменьшено требование к собственному капиталу эмитента акций и годового чистого дохода эмитента акций за последний год (кроме банков) с 400 до 300 млн гривен, а также требование к количественному составу акционеров эмитента с 200 до 150 акционеров.

Дополнительные требования к корпоративному управлению эмитентов отныне сможет устанавливать фондовая биржа в своих правилах.

Проект изменений будет опубликован на официальном сайте НКЦБФР для ознакомления с ним и предоставление в течение 30 дней предложений и замечаний.

Как сообщали Українські Новини, с января 2018 года вступают в силу требования закона "Об акционерных обществах" к публичным акционерным обществам, которые обязательно должны пройти процедуру включения акций в листинг (биржевой реестр) и оставаться в нем хотя бы на одной фондовой бирже.