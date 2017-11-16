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НБУ продал 14 ноября банкам депозитные сертификаты на 5 368 млн гривен
11:34 15.11.2017 |
Национальный банк во вторник, 14 ноября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 368 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,50% годовых 33 банкам на сумму 2 577 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,50% годовых 28 банкам на сумму 2 791 млн гривен..
Как сообщали Українські Новини, НБУ 13 ноября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 2 567 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-сентябре 2017 года Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 995,213 млрд гривен, что на 13,7% меньше, чем за январь-сентябрь 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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