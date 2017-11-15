Объем торгов долларом на межбанке 14 ноября увеличился на $32,1 млн до $159,5 млн

Во вторник, 14 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 32,1 млн долларов по сравнению с 13 ноября до 159,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 41,4 млн долларов по сравнению с 13 ноября до 195,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в понедельник на 3 коп. во вторник снизился на 1 коп. до 26,49 UAH/USD.