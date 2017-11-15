Золото дешевеет 15 ноября на росте курса доллара в ожидании повышения ставки ФРС

Цена золота слабо снижается в среду на укреплении доллара, который растет в ожидании повышения ставки ФРС США в декабре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,73 доллара, или на 0,14% - до 1281,06 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,25% - до 17,03 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 93,87 пункта.

На конференции ЕЦБ во Франкфурте во вторник участвовавшие в ней главы четырех мировых регуляторов обсудили политику общения со СМИ. Главы ЦБ сошлись во мнении, что открытое информирование инвесторов о планируемых монетарных решениях, безусловно, является инструментом влияния на биржи, в том числе валютные.

На этом фоне инвесторы вновь прогнозируют очередное повышение ключевой ставки ФРС США на декабрьском заседании. В поддержку этого решения ранее уже высказались главы ряда федеральных банков США.

Участники торгов также ожидают данных по инфляции в США за октябрь. Эксперты прогнозируют замедление инфляции до 2% в годовом выражении с 2,2% в сентябре, а в месячном - до 0,1% с 0,5%. Данные по инфляции являются одними из ключевых для ФРС при принятии решения по ставке.

При этом во вторник были обнародованы данные по индексу цен производителей в США. В октябре показатель вырос на 2,8% в годовом выражении и на 0,4% - в месячном. Рост обусловлен резким увеличением стоимости услуг, - это ускорило рост оптовых цен до максимума за последние 5,5 лет, отмечает агентство Рейтер.