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Торги на межбанке 14 ноября завершились незначительным снижением курса доллара
21:17 14.11.2017 |
При этом, банкиры отмечали рост спроса на американскую валюту, как со стороны импортеров, так и финучреждений, пополняющих свою валютную позицию.
«Увеличение остатков на корсчетах банков за два дня на 10,8 млрд грн. стало определенным ресурсом увеличения спроса на валюту. Потребность в гривне для проведения квартальных бюджетных платежей участниками рынка сохраняется, что ограничивает амплитуду спекулятивных игр на повышение», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Эта активность подтвердилась объемами торгов: он подрос со вчерашних $254,26 млн. до $318,60 млн.
Ближайшие дни станут последними для удачных покупок на межбанке.
«Времени на поход вниз остается все меньше. Со следующей недели ждем роста. Скорее всего, направимся в область 26,80 грн./$, а пока есть еще пару дней на попытку уйти ниже текущих значений», - сказал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Финансисты не исключают небольшого роста курса доллара уже завтра.
«15 ноября торги будут проходить в диапазоне 26,45-26,55 грн./$», - резюмировал Олег Куринной.
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