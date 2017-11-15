Торги на межбанке 14 ноября завершились незначительным снижением курса доллара

При этом, банкиры отмечали рост спроса на американскую валюту, как со стороны импортеров, так и финучреждений, пополняющих свою валютную позицию.

«Увеличение остатков на корсчетах банков за два дня на 10,8 млрд грн. стало определенным ресурсом увеличения спроса на валюту. Потребность в гривне для проведения квартальных бюджетных платежей участниками рынка сохраняется, что ограничивает амплитуду спекулятивных игр на повышение», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Эта активность подтвердилась объемами торгов: он подрос со вчерашних $254,26 млн. до $318,60 млн.

Ближайшие дни станут последними для удачных покупок на межбанке.

«Времени на поход вниз остается все меньше. Со следующей недели ждем роста. Скорее всего, направимся в область 26,80 грн./$, а пока есть еще пару дней на попытку уйти ниже текущих значений», - сказал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Финансисты не исключают небольшого роста курса доллара уже завтра.

«15 ноября торги будут проходить в диапазоне 26,45-26,55 грн./$», - резюмировал Олег Куринной.