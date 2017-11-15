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Объем переводов в Украину снизился на 6,8% до $1,7 млрд, из Украины - на 22% до $207 млн за 9 месяцев
Объем переводов в Украину в январе-сентябре текущего года по созданным резидентами и нерезидентами системам денежных переводов составил 1,747 млрд долларов (1,875 млрд долларов в январе-сентябре 2016 года) и 207 млн долларов - из Украины (268 млн долларов в январе-сентябре 2016 года).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
За 9 месяцев 2017 с помощью системы перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, перечислены (в экв.): в пределах Украины - 3 180 млн долларов (62% от общей суммы переводов); в Украине - 1 747 млн долларов (34% от общей суммы переводов); за пределы Украины - 207 млн долларов (4% от общей суммы переводов).
За этот период на территории Украины предоставляли услуги 34 системы перевода средств, из которых 27 систем, созданных резидентами, и 7 систем, созданных нерезидентами.
При этом Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.
В течение 9 месяцев 2017 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.
Так всего за 9 месяцев 2017 с помощью систем, созданных нерезидентами, было переведено: в Украине - 1 698,1 млн долларов (в экв.) за пределы Украины - 205,1 млн долларов (в экв.); в пределах Украины - 2,0 млн долларов (в экв.).
За этот период больше всего переводов как в Украине, так и за ее пределы поступило через WesternUnion и MoneyGram.
По состоянию на 1 октября 2017 года в Украине осуществляли деятельность 7 систем перевода средств, созданных нерезидентами: 3 - системы из США, по 1 - из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана.
В разрезе стран наибольшее количество трансграничных переводов в Украину поступает из Российской Федерации (РФ), США, Италии, Израиля, Польши; за пределы Украины - в РФ, Грузию, Азербайджан, Китай, Узбекистан и др.
В Украине с октября 2016 запрещена деятельность шести российских платежных систем - "ANELIK", "BLIZKO", "Колибри" (старое название - "Блиц"), "ЮНИСТРИМ", "Золотая Корона", "Международные Денежные Переводы ЛИДЕР ".
Однако физические лица могут отправлять и получать средства из РФ через счета, открытые в банках, и через другие системы переводов, созданные нерезидентами других стран.
Как сообщали Українські Новини, объем переводов в Украину в 1-м квартале по созданным резидентами и нерезидентами системам денежных переводов составил 567 млн долларов и 68 млн долларов - из Украины.
В 2016 году объем переводов в Украину увеличился на 5% до $2,5 млрд, из Украины снизился на 15% до $350 млн
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