НБУ разрешил репатриацию дивидендов за период до 2013г, ослабил досрочное погашение внешних обязательств

Национальный банк (НБУ) смягчил требования к бизнесу по репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте.

Об этом говорится в сообщение НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк расширяет возможности бизнеса по репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №112, которое вступает в силу 15 ноября 2017 года.

Сообщается, что теперь украинские компании смогут платить иностранным инвесторам дивиденды, начисленные не только за 2014-2016 года, а и за период до 2013 года включительно. Ежемесячный лимит на такие операции составит не более 2 млн долларов для одного юридического лица (эмитента, депозитарного учреждения или иностранного инвестора).

Вместе с тем, репатриация дивидендов, начисленных за 2014-2016 годы, будет происходить в рамках ежемесячного лимита на уровне 5 млн долларов на одно юридическое лицо.

Кроме того, в соответствие с постановлением резиденты-заемщики, которые находятся в процессе ликвидации, смогут осуществлять досрочное погашение внешних заимствований от нерезидента-кредитора (по кредитному договору/договору займа в соответствии с порядком (очередностью) удовлетворения требований кредиторов, определенным законодательством Украины).

По оценкам НБУ, указанные шаги не приведут к значительному росту спроса на иностранную валюту, а значит не возникнет дополнительного давления на межбанковском валютном рынке.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает увеличение лимита по репатриации дивидендов приоритетным направлением валютной либерализации.