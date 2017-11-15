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Минфин 14 ноября не смог разместить гривневые ОВГЗ
18:21 14.11.2017 |
Министерство финансов во вторник, 14 ноября, не смогло разместить гривневые облигации внутреннего государственного займа.
Об этом свидетельствуют результаты аукциона, передают Українські Новини.
В частности, Минфин планировал разместить бумаги со сроком размещения 294 дня.
На аукцион была подана 1 заявка с уровнем доходности 14,9% годовых, которую не удовлетворил Минфин.
|Номер аукциона
|123
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение
UA4000174239
|Номинальная стоимость
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|Дата проведения
|14.11.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|15.11.2017
|Срок оплаты процентов
|07.03.2018
|Срок оплаты процентов
|05.09.2018
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|71.25
|Номинальный уровень доходности. %
|14.25
|Срок обращения (дней)
|294
|Срок погашения
|05.09.2018
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|200 000 000
|Объем удовлетворенных заявок(по номинальной стоимости),грн
|0.00
|Общий объем выпуска(по номинальной стоимости),грн
|948 890 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|1
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|14.90
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|14.90
|Установленная доходность. %
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|0.00
|Поступление в бюджет, грн
|0.00
Данные: Минфин Украины
Как сообщали Українські Новини, за 10 месяцев Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 26,6 млрд гривен и $718 млн за счет размещения ОВГЗ.
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