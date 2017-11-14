Объем торгов долларом на межбанке 13 ноября уменьшился на $76,5 млн до $127,4 млн

В понедельник, 13 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 76,5 млн долларов по сравнению с 10 ноября до 127,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 97,1 млн долларов по сравнению с 10 ноября до 153,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после снидения в пятницу на 4 коп. в понедельник опустился на 3 коп. до 26,48 UAH/USD.