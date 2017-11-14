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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 13.11.2017
10:15 14.11.2017 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|08.11
|11.4136
|-
|-
|-
|-
|11.8568
|13.2000
|-
|-
|-
|09.11
|11.8125
|-
|-
|-
|-
|12.0834
|13.0833
|-
|-
|-
|10.11
|12.2059
|-
|-
|-
|-
|12.4000
|12.5000
|13.8400
|-
|-
|13.11
|12.1159
|-
|-
|-
|-
|12.4248
|13.0601
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе
обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим
значениям.
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