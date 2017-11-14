Евро дорожает к доллару 14 ноября на позитивной статистике по еврозоне

Курс евро к доллару поднимается во вторник днем, инвесторы отыгрывают ряд статданных, в том числе по ВВП Германии и еврозоны; фунт стерлингов при этом дешевеет к доллару на данных по инфляции Великобритании, которая оказалась ниже прогноза аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.02 EET курс евро к доллару рос до 1,1719 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1669 доллара, курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3087 доллара с 1,3115 доллара за фунт по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара к иене поднимался до 113,69 иены за доллар со 113,62 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,20%, до 94,33 пункта.

Рынок отыгрывает данные статистик по еврозоне. Так, ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, вырос без учета сезонных корректировок в третьем квартале 2017 года на 2,3% в годовом выражении, что совпало с прогнозами экспертов. При этом в квартальном выражении рост составил 0,8% против прогноза в 0,6%.

Рост ВВП как еврозоны, так и ЕС, по второй оценке, в третьем квартале 2017 года составил 0,6% в квартальном выражении и 2,5% - в годовом. Данные совпали с прогнозами аналитиков. Как и ожидали эксперты, инфляция в Германии в октябре, по окончательной оценке, составил 1,6% в годовом выражении и оказался на нулевом уровне в месячном.

При этом негативно сказались на стоимости фунта неожиданно слабые данные по инфляции в Великобритании в октябре. В годовом выражении показатель составил 3%, а в месячном - 0,1%. Эксперты прогнозировали индикатор на уровне в 3,1% в годовом выражении и 0,2% в месячном.