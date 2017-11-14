Директор CME Group Терри Даффи: фьючерс биткоина может быть запущен уже в декабре

Анонсированный ранее запуск фьючерсов на биткоин произойдет в течение второй недели декабря текущего года. Об этом глава компании Терри Даффи сообщил в понедельник в программе «Power Lunch» на телеканале CNBC.

«Думаю, контракты будут добавлены в листинг где-то на второй неделе декабря», - сказал Даффи.

По его словам, CME Group не ставит перед собой цель обуздать волатильность биткоина.

«Мы хотим предоставить другим людям место, где они могли бы спланировать этот риск. Сегодня совершать короткие продажи биткоина невозможно, поэтому есть только один способ: либо ты его покупаешь, либо продаешь кому-то другому. Таким образом создается двухсторонний рынок, и это всегда более эффективно».

О планах по запуску торгов фьючерсами на биткоин ведущая биржа финансовых деривативов CME Group объявила 31 октября. Новые контракты будут запущены на условиях денежных расчетов и будут основываться на CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) - референсной ставке биткоина по отношению к доллару США, составляемой CME Group на данных Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.