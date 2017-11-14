Золото дешевеет 14 ноября в рамках коррекции

Золото дешевеет во вторник в рамках коррекции после некоторого роста стоимости, вызванного переживаниями трейдеров относительно налоговой реформы в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.17 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,06 доллара, или на 0,16%, до 1276,84 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,35% - до 16,99 доллара за унцию.

Рост стоимости металла днем ранее был вызван неопределенностью, связанной с налоговой реформой США. На прошлой неделе финансовый комитет сената страны представил свой план реформы, согласно которому, в том числе, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35% до 2019 года.

Трейдеры также ожидают данных по инфляции США. Показатель за октябрь будет опубликован министерством труда страны в среду, 15 ноября. Аналитики ожидают замедления роста инфляции до 2% в годовом выражении с 2,2% в сентябре, а в месячном - до 0,1% с 0,5% месяцем ранее. Данные по инфляции учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения по ключевой ставке.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.