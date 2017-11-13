Доллар США дешевеет к евро и иене 13 ноября, фунт падает на рисках политической нестабильности

Курс доллара снижается в понедельник относительно евро и иены, в то время как фунт стерлингов стремительно дешевеет на сообщениях британских СМИ о том, что ряд парламентариев хотят скорой отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Dow Jones

Евро торгуется днем в районе $1,1671 против $1,1665 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро находится сейчас около 132,22 иены по сравнению со 132,43 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,28 иены против 113,53 иены в четверг.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,03%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,06%.

Фунт стерлингов упал на 0,74% к доллару, до $1,3099, а также подешевел на 0,76% к единой европейской валюте - до 1,1227 евро.

"Что касается прогнозов для валютного рынка, риски Brexit и стабильность правительства находятся на вершине списка объектов для внимания", - отмечается в отчете аналитиков Macquarie Bank.

Сорок депутатов британского парламента подписались под письмом о недоверии премьер-министру Т.Мэй, сообщила в воскресенье The Times. Перед этим переговорщики со стороны Европейского союза пригрозили заблокировать переговоры о торговле до марта, если Великобритания откажется согласовать закон о выходе из состава ЕС (Brexit). До этого ожидалось, что переговоры должны завершиться в декабре.

Сейчас Т.Мэй переживает трудные времена и вынуждена бороться на трех фронтах. Ранее два министра ее кабинета вынуждены были уйти в отставку. Еще двое, Дэмиен Грин и Борис Джонсон, испытывают серьезное давление и могут покинуть свои посты.